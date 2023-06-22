Erden Timur'dan Mauro Icardi açıklaması Mauro Icardi'nin Galatasaray'a transferi hakkında konuşan sarı-kırmızılı kulübün başkan vekili Erden Timur, Arjantinli yıldızın takımda kalmasının zor olduğunu söyledi.

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, TFF'deki seçimin ardından açıklamalarda bulundu.

Timur, bonservisi Fransız devi Paris Saint-Germain'de bulunan ve geride kalan sezonda sarı-kırmızılı takımda kiralık olarak forma giyen Mauro Icardi'nin transfer durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Suudi Arabistan realitesi var"

Erden Timur, kendisine yöneltilen, "Icardi ile devam mı?" sorusuna, şu yanıtı verdi: