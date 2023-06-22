Erden Timur'dan Mauro Icardi açıklaması

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, TFF'deki seçimin ardından açıklamalarda bulundu.
Timur, bonservisi Fransız devi Paris Saint-Germain'de bulunan ve geride kalan sezonda sarı-kırmızılı takımda kiralık olarak forma giyen Mauro Icardi'nin transfer durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
"Suudi Arabistan realitesi var"
Erden Timur, kendisine yöneltilen, "Icardi ile devam mı?" sorusuna, şu yanıtı verdi:
Çabamızın tarifini anlatamam. Türk futbolu adına değer. Galatasaray adına çok büyük bir değer. Her yolu deniyoruz. Suudi Arabistan realitesi var. Bir önceki sene de yüzde 1 ihtimal ile başladı. Neticeye erdirmek için her şeyi yapacağız. Mauro'nun burayı istemesi önemli bir avantaj. İnşallah son sözü başkanımız söyleyecek, ne gerekiyorsa yapacağız.