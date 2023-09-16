Erden Timur'dan olay sözler: TFF ve UEFA bizi denetlesin Galatasaraylı yönetici Erden Timur, son dönemde kendilerine yönelik "transfer şaibesi" iddialarına yanıt verdi. Timur, "UEFA ve TFF bizi denetleyebilir. Hesabını veririz" dedi.

ensonhaber.com

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, olağan divan kurulu toplantısında transferler için önemli açıklamalarda bulundu.

"13 tane Drogba ve Sneijder ayarında oyuncumuz var"

İşte Erden Timur'un sözleri...

Ziyech yarım dönem önce PSG'ye transfer olmak üzereydi, Zaha daha 1 sezon önce 70 milyon euro'ya transfer olmak üzereydi. Ndombele, Tottenham tarihinin en pahalı transferi. Bu sezon transfer ettiğimiz oyuncuların değeri 150 milyon euro civarında ve sadece Angelino ile Ndombele'yi kiralık olarak aldık. Onların da opsiyonları bizde. Ziyech kiralık ama bedelsiz kiralamalı ve bedelsiz opsiyonlu bir anlaşma bu. Sezon sonunda biz istersek hiçbir ücret ödemeden bonservisini almış olacağız. Türk futbol tarihinde ilk defa böyle bir kadro kuruldu. Benim bunu söylemem daha zor, keşke başkası anlatsaydı. Bu sezon 13 tane Drogba, Sneijder, Melo ayarında oyuncumuz var. Ndombele'nin geçen sezon şampiyon olan Napoli'de 40 maçı var.

"Her türlü denetime hazırım. UEFA ve TFF bizi denetlesin"

Lütfen TFF, UEFA bizi denetlesin. Ahlaklı bir şekilde iş yapmanın bu memleketteki karşılığı; bilmeden, verisiz eleştirmek olmamalı. Zerre kadar bir şey olmadığını anlatmak için aylarımı harcamaya hazırım. Rakip takımlar hep böyle şeyler konuşuyorlar. Her türlü denetime hazırım.

"Giderlerin sorumlusuyum"

Ben sadece futbol ile ilgilenen bir kişi olarak lanse ediliyorum ama 'giderlerin sorumlusu' diyebilirim. Transferlerin yüzde 70-80'ini tek başıma görüşerek yapmaya çalıştım. Gelirinin çok büyük bir kısmında da çok büyük emeğim var. Bunu da takdirlerinize sunuyorum.

"En çok gelir elde edenlerdeniz"

En çok gelir elde eden 20 kulüp arasında biz de yer alıyoruz. Yayın gelirlerini çıkardığımız zaman ilk 10'a giriyoruz. Newcastle United'ın 212 milyon euro geliri var, 146'sını yayın gelirinden alıyor adam. Biz 240 milyon euro'nun 10'unu yayından alıyoruz.

"Artık 6 büyük lig olmalı"

Türk futbolunun kabuk değiştirmesini sağlayacak şeyleri yapmak bizi mutlu ediyor. Artık 6 büyük lig olmalı dünyada ve bunlardan biri Türkiye olmalı. Bu dediğimiz olursa gelirlerimiz inanılmaz yükselir. Yüksek kaliteli genç oyuncuları alamıyoruz, gelmiyorlar bu lige. O zaman gelirler.

"Seçim kimsenin umrunda değil"