Erden Timur'dan transfer sözleri: Fırsat transferi çıkmazsa yabancı oyuncu almayacağız Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, transfer çalışmalarıyla ilgili konuştu.

ensonhaber.com

Galatasaray Yöneticisi Erden Timur, Galatasaray'ın akşam antrenmanı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Tete transferiyle ilgili soruya Erden Timur, "Tete'nin transferinden önce yaklaşık 6-7 gün 3 ayrı bağımsız kuruluşa konuyu incelettik. Ondan sonra karar verdik. Sonuçta bizim incelememiz ve raporlarımıza göre herhangi bir olumsuzluğun olmayacağını gördük. Oyuncuyla yaptığımız sözleşmede oyuncudan mahsup edilecek bu. Galatasaray'ın ticari anlamda aldığı bir risk söz konusu değil." yanıtını verdi.

"Zaniolo geri dönsün isteriz"

Zaniolo bize 6 ay önce geldi. Oturmuş bir takıma geldiği için çok daha az süre alabildi. O zaman sürekli galip gelen bir takım söz konusu. Bu sene içerisinde hocamız da o bölgede daha farklı alternatifleri görmek istiyordu. Premier Lig olunca Zaniolo'nun gitme arzusu da vardı. Bizim önümüzde iki seçenek vardı. Belirli bir şekilde kâr ederek satmak ya da daha fazla kâr edebilme potansiyeli olarak böyle bir şarta bağlı satış yapmak. O şart gerçekleştiğinde almak zorunda kalıyorlar, olmazsa alma hakkı oluyor. Yunus'ta da böyle oldu. Zaniolo'nun opsiyonu kullanılmazsa geri dönüp oynamasını isteriz.

"Karalama yapmak kolay"

Karalama işlerini yapmak kolay, biz buna tenezzül etmek istemiyoruz. Bütçelerimizin ne olduğunu, divan kurulunda açıkça ortaya koyacağız. Herkes bunu görecek. Alınan transferlerin market değeri 149.6 milyon euro. Türk futbol tarihinde böyle bir şey yok. Biz imza bedelleri dahil 30 milyon euro civarında aldık. Geçtiğimiz sezon Zaniolo'yla birlikte 43 milyonluk bir harcama olmuştu. Burak Elmas başkanımızın döneminde de 28 milyon euroydu. 2-3 milyon üzerinde bir rakamla oyuncuları takıma kazandırdık. Serbest oyunculara yönelmek zorundaydık. Harcama limitimiz diye bir şey var. Şampiyonlar Ligi'ne kaldığımız için arttı. Son 4 günde o transferleri yapabildik. Görüşmelerin hepsini bizzat yaptığım için daha fazla görüşme deneyimim var. Oyuncuların yüzde 95'inin ana konusu para değil. Bu algı yanlış. Para belirli bir dereceye kadar önemli ama aradaki 2-3 milyonluk farkı önemsemeyen çok fazla oyuncu var. Huzurlu ortam, doğru hedefleri oyuncular bulamıyor. Bulup sizi tercih ettiğinde kulübünden daha düşük bonservis bedeliyle alabiliyorsunuz. Kulübü yoksa daha düşük ücretlerle size gelmeyi kabul ediyor. Bu sene tüm takımlar harika transferler yaptı. Biz başka şekilde Türk futbolunu daha üst seviyeye getiremeyiz. Bu rekabetle getirebiliriz.

"Yabancı oyuncu transferini kapattık"

Transferi büyük ölçüde tamamladıklarını belirten Erden Timur şunları kaydetti:

Yabancı transferini kapattık. Belki ufak bir ihtimal çok iyi bir yerli oyuncu bulursak olabilir. Fırsat transferi olursa alacağız. Ya da bir pozisyonu kuvvetlendirmek için yapacağız. Çoğunlukla transferi kapattık.

Amrabat ve Ramos açıklaması

Sofyan Amrabat transferi içinse Erden Timur, "Amrabat'la çoğu şeyi bitirmiştik. Kulübüyle de bir noktalara gelebilecek düzeydik. Çarşamba günü akşam Manchester United geldi. Eski antrenörü ve Manchester United olduğu için oraya gitti." ifadelerini kullandı.

"Ramos ikna olmuştu"

Sergio Ramos gelmeye ikna olmuştu. Sevilla'yı da bekliyordu. 1.5 ay falan Suudi Arabistan teklif bekliyor oyuncular. Sergio Ramos'a da Suudi Arabistan'dan teklifler vardı. Biz de o rakamı veremiyorduk. Git gide düşüyordu. Sevilla gelince, o da oraya gitmek istedi.

"3-5 milyonluk farkı önemsemiyorlar"