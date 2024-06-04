Erden Timur'un ayrılığı sonrası Galatasaray'da ''Dursun Özbek istifa'' sesleri

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Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Bebek'teki ofisinde düzenlenen basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Timur, sarı-kırmızılı takımdaki görevinden ayrıldığını belirterek, Galatasaray taraftarına resmen veda etti.

"Şampiyonluk yarışında bunun söylenebilmesi imkansızdı"

Sarı-kırmızılı takımdaki görevine devam etmeme kararını yaklaşık 1,5 ay önce Başkan Dursun Özbek'e söylediğini belirten Timur, şu şekilde konuştu:

Şampiyonluktan 1-1 buçuk ay önce başkanımıza bu konuyu ilettim. Şampiyonluk yarışı olduğu için bunu bu şekilde açıklayabilmek, konuşabilmek kesinlikle mümkün değildi. Şampiyonluk yarışında bunun söylenebilmesi imkansızdı. Florya'yı da etkilememesi gerekiyordu. O yüzden 'Sportif AŞ'deki görevimiz devam ediyor' demek durumundaydım. Şampiyonluktan sonra kutlama sevincine de limon sıkmak istemedim. Bunu geçen cuma yazılı bir şekilde açıklayacaktım. Perşembe günü bir transfer toplantısı oldu. Orada bir şeyler konuşuldu. Onun hemen akabinde bilinçli bir sosyal medya kampanyası başladı. Bunun neticesinde de basın toplantısı yapmaya karar verdim. Yazılı açıklamadan vazgeçme sebebim insanların bana gönderdiği duygusal mesajlardan dolayı.