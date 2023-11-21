Erden Timur'un bir telefonu yetti: Galatasaray ilk transferini bitirdi! Milli yıldız geliyor... Galatasaray'da gerçekleştirilen transferlerin baş aktörü olan Erden Timur, taraftarlara unutmayacakları bir sürpriz yapmaya hazırlanıyor.

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Süper Lig'e hızlı bir giriş yapan Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek istiyor.

Ezeli rakibi Fenerbahçe'yle şampiyonluk yarışına sezon başında başlayan Galatasaray, transferlerle fark yaratmak için hamleler yapacak.

Bu hamleleri ise Galatasaray'ın bir numaralı adamı olan Erden Timur yapmaya hazırlanıyor.

Yaz transfer döneminde Tete, Zaha ve Ziyech gibi yıldız isimleri kadrosuna katan Galatasaray, orta sahaya bir transfer yapmaya karar verdi.

Orta sahasını güçlendirmeyi amaçlayan sarı-kırmızılı ekip, A Milli Takım'ın yıldız ismiyle masaya oturduğu ve anlaşma sağladı.

Prensip anlaşmasına varıldı

Milli maçlar nedeniyle Süper Lig'e verilen arada Okan Buruk yönetiminde çalışmalarını sürdüren Galatasaray, transferde ilk bombayı patlattı.

Fanatik'in haberine göre; Galatasaray, geçtiğimiz günlerde masaya oturduğu Alman devi Borussia Dortmund formasını terleten milli yıldız Salih Özcan ile prensip anlaşmasına vardı.

Sarı-kırmızılı ekibin milli yıldız için 5 milyon euroluk bir bonservis bedelini gözden çıkardığı ileri sürüldü. Okan Buruk'un takımdaki yerli kontenjanını artırmayı hedeflediği ve bu nedenle Salih Özcan transferinde ısrarcı olduğu iddia edildi.

Özcan'ın karnesi

Bu sezon Alman devinde 11 maçta görev alan milli yıldız, skor katkısı üretemedi. Yıldız orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri 13 milyon euro. 25 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu A Milli Takım formasını 15 maçta terletti.