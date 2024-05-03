Erden Timur'un Dursun Özbek'e küskünlüğünün sebebi: Fenerbahçe... Fenerbahçe'nin kendisini hedef aldığı süreçte yalnız bırakıldığını düşünen Erden Timur, yüzde 99 ihtimalle Dursun Özbek'in ekibinde devam etmeyecek.

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Galatasaray'da seçim yaklaşırken gözler, Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur'da. 2 yılda takıma çok önemli isimleri kazandıran, geçen yılki şampiyonlukta ve bu sezonki başarıda büyük payı olan Timur'un göreve devam etmeyi düşünmemesi sarı-kırmızılı camiada şok etkisi yarattı.

"Fenerbahçe'ye karşı yalnız bırakıldım"

Eşinin rahatsızlığına ve işini 2. plana atmasına rağmen özellikle Fenerbahçe'nin kendisini hedef aldığı süreçte yalnız bırakıldığını düşünen Erden Timur, kırgın ve üzgün ayrıca yorgun olması sebebiyle Özbek'in ekibinde yüzde 99 ihtimalle devam etmeyecek. Ancak yine de yüzde 1 ihtimal için gerek Özbek ve ekibi gerekse taraftarlar, Timur'un fikrini değiştirmek için devrede.

"Gündem şampiyonluk"

Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur, gelecek sezon yönetimde olup olmayacağı tartışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada tek gündemlerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.

Timur, konuyla ilgili olarak "Seçim öncesi benim olup olmamam sorun değil. Bırakın biz seçim konuşmayalım. Sportif AŞ'de görev devam ediyor. Biz atanmışlar olarak diyeyim. Burada seçim konusu yok. İliklerimize kadar şampiyonluğa inandığımızı anlatma zamanıdır. Böyle bir gündem yok, suni bir gündem bu. Dün 22.00'de Florya'dan çıktım, her gün oradayım. Orada tek gündem şampiyonluk." ifadelerini kullandı