Erden Timur'un kararı: Dursun Özbek'in listesinde olacak mı Galatasaray Başkanı Dursun Özbek adaylığını açıklarken, listesinde Erden Timur'un olup olmayacağı merak ediliyordu... Timur'un kararını verdiği belirtildi.

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Galatasaray’da olağan seçim öncesi sürpriz gelişmeler yaşandı. Sarı-kırmızılılarda sportif ve mali anlamda yaşanan olumlu tabloya rağmen Dursun Özbek’in karşısına güçlü bir isim çıktı. Muhalefet, Prof. Dr. Süheyl Batum’u adaylık için ikna etti.

Batum’a eski başkan Ünal Aysal da destek verdi. Rezan Epözdemir, Mete İkiz ve Turgay Kıran gibi isimlerin de listede olduğu ifade edildi. Abdurrahim Albayrak’ın da ikna edilmeye çalışıldığı öğrenildi. Rezan Epözdemir’in süreçte aktif rol aldığı belirtildi.

Listesini sır gibi saklıyor

Milliyet'in haberine göre; muhalefet cephesinde bunlar olurken Başkan Özbek ise listesini sır gibi saklıyor. Özbek’in, rahat gördüğü seçimde yaşanan bu gelişme üzerine yeni hamlelerde bulunabileceği belirtildi.

Duygun Yarsuvat’ın başkanlığı döneminde ikinci adam olan Özbek, bu sürecin ardından 10 Haziran 2015’te başkanlık koltuğuna gelmişti.

20 Ocak 2018’de olağanüstü genel kurula giden Özbek, Mustafa Cengiz karşısında sürpriz bir yenilgi almıştı. 26 Mayıs 2019’da bir kez daha Cengiz’e kaybeden Özbek, 11 Haziran 2022’de, Eşref Hamamcıoğlu’nu mağlup edip yeniden koltuğa oturdu.

Vekil henüz belirsiz

Yeni kurulacak Dursun Özbek Yönetimi’nde en çok merak edilen konu, ikinci adamın kim olacağı... Bu konuda çeşitli ihtimaller var. Son 2 senede sağlanan sportif başarı nedeniyle kredisini artıran Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, yakın çevresine bırakacağı mesajını verdi.

Böyle bir senaryonun özellikle taraftarın gözünde Özbek’e zarar verebileceği tahmin edilirken, baskılar sürüyor. Erden Timur vazgeçip devam ederse, Sportif’te mi yoksa yönetimde mi olacağı merak ediliyor. Abdurrahim Albayrak’ın gelmesi durumunda ise futbolda kimin söz sahibi olacağı da yine tartışılıyor. Albayrak geri dönme konusunda hevesli...

Son seçimde adaylıktan vazgeçip, Özbek ile birlikte hareket eden Metin Öztürk’ün de, Abdurrahim Albayrak’ın gelişi durumunda ne olacağı belirsiz...