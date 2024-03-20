İHA
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur’un kayınvalidesi Hatice Gönül Sönmez, son yolculuğuna uğurlandı.
Sönmez için Zeytinburnu Merkez Efendi Camii'nde öğlen namazına müteakip cenaze namazı kılındı.
Cenazeye birçok isim katıldı
Cenaze törenine; Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray eski Başkanı Burak Elmas, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaraylı futbolcu Kerem Demirbay, Galatasaraylı eski yöneticisi Abdürrahim Albayrak, TFF eski Başkanı Haluk Ulusoy, Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Yusuf Günay, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, spor ve medya camiasından birçok kişi katıldı.
Hatice Gönül Sönmez’in naaşı Yeni Kozlu Mezarlığı’na defnedildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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