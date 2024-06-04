Erden Timur'un veda gözyaşları Erden Timur, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekilliği'nden ayrıldığını açıkladı. Timur, basın toplantısında ailesinden bahsettiği sırada gözyaşlarına hakim olamadı.

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ensonhaber.com

Galatasaray'da Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, basın toplantısı düzenliyor. Erden Timur, Galatasaray'daki görevini bıraktığını duyurdu.

Başarılı yönetici, basın toplantısı düzenleyerek kararını açıkladı.

Öte yandan Timur, kendisinden sonra Mauro Icardi'nin de takımdan ayrılıp ayrılmayacağına dair, "Icardi'nin ayrılacağını düşünmüyorum. 40 milyon euroluk teklifi reddetti geçen sene. Vefa duygusunu onda gördüm." dedi.

Gözyaşları içerisinde ayrıldı

Öte yandan toplantının sonlarına doğru ailesinden bahsederken duygulanan Timur, gözyaşlarına engel olamadı. Bu anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Timur'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Keşke 1 günde ben bunu diyebilseydim ama şampiyonluk yarışından dolayı diyemedim. Bu kadar büyük bir camiada bir insanın hiçbir önemi yok. Kişilerin hiçbir önemi yok. Her zaman camialar en büyük. Bu kadar şey varken konuşulmayı da istemiyorum. Ayrılığımdan dolayı kimseye kırgın değilim.

"İftira atıldı..."

Bu kadar iftirayı, samimiyetsizliği sayabilirim, Galatasaray edebinde anlatabilirim bunları. Ben insan olarak bu tip şeylere duyarlı olması gerektiğine inanıyorum. Normal ben, haksızlığa çok çabuk tepki koyan, insani bir yanlış varsa orada durmayan, 10 yaşından beri arkadaşlarım dışında doğru düzgün arkadaş çevrem yoktur. Çevreme başka birisini almakta bile çok zorlanıyorum, çıkar ilişkilerinden dolayı. Aslında belki 1-2 ay sabredebileceğim bir yerde son 13-14 ayı aşkındır devam eden yoğun, planlı, kasıtlı, her noktasında yüzlerce kişi tarafından yapılan, binlerce insana ulaşan haksız, kasıtlı, organize iftiralara dayanmamın tek sebebi Galatasaray. Başka sebep yok. Bu yapılanlardan dışarıdan, rakipten değil!

"Hırsız, namussuz ve komisyoncu dediler"

İstifa etmekten başka çarem kalmadı, tutunacak bir dalım olsa tutunurdum. Aylarca sürdü, son 7 ay özellikle yoğun. Ne yaptığımı ben de bilmiyorum inanın. Ne arsızlığımız, ne hırsızlığımız, ne namussuzluğumuz, ne komisyonculuğumuz... Ben de bırakmayı hiç istemiyorum öyle bir şey var. Ama hiçbir dal yok.

"Herkes kalmamı istiyor!"

Ben o işten nemalanan, o dedikleri kişiysem bırakmamam lazım. O iğrenç insansam, herkes kalmamı istiyor, ne güzel ortam hazır. Suyun başındayım niye gideyim? İnsan ömrü 1 kere. Ben her şeyimi vermeye hazırım, hazırdım, her zaman da hazır olacağım. Bunu da bu 2 senede gösterdim. Asıl Galatasaray'ın asıl büyük problemi olan Galatasaray'ın içerisindeki kötü siyaset. Bu Galatasaray'a 1-2 şampiyonluk zararı vermiyor, sürdürülebilir olmamasının sebebi, bir şeyler iyi giderken kötü olmasının sebebi bu siyaset. 10 şampiyonluk zarar veriyor, Avrupa kupasına mal oluyor. Kötülüğün ürediği yerde hiçbir şey olmaz. Ben buna sonuna kadar inanıyorum.

"Galatasaray'dan faydalanan iğrenç bir insansam..."

Eğer Galatasaray'dan faydalanan iğrenç bir insansam bırakmamam gerekiyor. Her şeye benim bakmam isteniyor. Suyun başındayım ve kalmam isteniyor neden gideyim? Bireysel çevrem sayesinde Galatasaray'a 40 milyon euro sponsorluk kazandırmışım.



Şampiyonluk devam ederken hiçbir şey yapmazdım. Bu açıklamaların seçime hiçbir etkisi olmazdı. Şampiyonluk mücadelesi olmasa şu tarihte bırakıyorum derdim. Oyuncularla elbette konuştum, şampiyonluktan sonra konuştum. Oyunculara da şunu söyledim, Galatasaray'la ilgili ne yapmak gerekiyorsa yapmaya devam edeceğim.

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