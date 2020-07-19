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Erdoğan şampiyon Başakşehir'i tebrik etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019-2020 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Başakşehir ile ilgili bir tebrik mesajı yayınladı.
- Haber Merkezi
- 19.07.2020 - 23:33
Süper Lig'in 33. haftasında Kayserispor'u 1-0 yenen Başakşehir, tarihinde ilk kez şampiyon oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019-2020 sezonunda mutlu sona ulaşan turuncu-lacivertliler ilgili resmi Twitter hesabından bir tebrik mesajı yayınladı.
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"GÖNÜLDEN TEBRİK EDİYORUM"
Erdoğan, "2019-20 Süper Lig Cemil Usta sezonu şampiyonu @ibfk2014 Medipol Başakşehir Futbol Kulübü’nü ve taraftarlarını gönülden tebrik ediyorum. Şampiyon Medipol Başakşehir ile birlikte zorlu geçen sezonda mücadeleleriyle futbolun rekabetçi fakat aynı zamanda birleştirici ruhunu yansıtan tüm takımlarımıza teşekkür ediyor, her birinin başarılarının devamını diliyorum." dedi.