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Erdoğan şampiyon Başakşehir'i tebrik etti

Erdoğan şampiyon Başakşehir'i tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019-2020 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Başakşehir ile ilgili bir tebrik mesajı yayınladı.