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Eren Aydın'dan rap performansı
Galatasaray'ın 19 yaşındaki futbolcusu Eren Aydın, Avusturya kampında söylediği rap şarkıyla takım arkadaşlarını coştururken, sosyal medyaya da damgasını vurdu.
- 11.07.2022 - 09:38
- Güncelleme : 11.07.2022 - 10:18
Galatasaray'ın hazırlık kampına çağrılan genç futbolculardan biri olan Eren Aydın, antrenman sonrası takım arkadaşlarına rap şarkısı söyleyerek keyifli anlar yaşattı.
Eğlenceli dakikalar...
Bir başka oyuncu Yunus Akgün'ün kayda aldığı 19 yaşındaki futbolcunun rap performansı sosyal medyada beğeni alırken, akıllara sezon başında sözleşmesi biten ve geçtiğimiz yıllarda rap albümü çıkaran Ryan Babel geldi.
İşte Eren Aydın'ın rap performansı...