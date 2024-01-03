Eren Derdiyok'tan şaşırtan karar! Futbolu bıraktı, antrenör oldu Aktif futbol kariyerini noktalayan 35 yaşındaki Eren Derdiyok, İsviçre 2. Lig takımı FC Schaffhausen'de yardımcı antrenörlük görevine başladı.

AA

Son olarak İsviçre 2. Lig ekibi FC Schaffhausen'de forma giyen Eren Derdiyok, aktif futbol kariyerini noktalayarak antrenörlüğe başladı.

FC Schaffhausen'den yapılan açıklamada, 35 yaşındaki Eren Derdiyok'un yardımcı antrenörlük görevine getirildiği belirtildi.

"Kendimi tamamen yeni görevime adayacağım"

Kariyerinin bir sonraki aşamasını sabırsızlıkla beklediğini kaydeden Eren, şu ifadeleri kullandı:

Buradaki oyuncuları ve ortamı çok iyi biliyorum. Kendimi tamamen yeni görevime adayacağım.

Birçok takımın formasını giydi

İsviçre doğumlu olup hem İsviçre hem de Türkiye vatandaşlığı bulunan Eren Derdiyok, BSC Old Boys takımında başladığı kariyerinde Basel, Bayer Leverkusen ve 1899 Hoffenheim gibi takımlarda mücadele etti.

Türkiye'de ise Kasımpaşa, Galatasaray, Göztepe ve Ankaragücü'nde oynayan Eren, İsviçre Milli Takımı formasıyla çıktığı 60 maçta 11 gol attı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)