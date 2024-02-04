Eren Elmalı: Bu oyunun sonucu bu değildi Trabzonspor'dan Eren Elmalı, Beşiktaş'a mağlup oldukları maçın ardından açıklama yaptı.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor ile karşılaştı.

Siyah-beyazlılar mücadeleyi 2-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.



Trabzonspor'da Eren Elmalı, Beşiktaş'a mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

"Bu oyunun sonucu bu değildi"

Eren Elmalı yaptığı açıklamada, "Çok üzgünüz. Bu oyunun sonucu bu değildi. Hepimiz bunun farkındayız. Futbolda olan bir şey." dedi.

Eren Elmalı ayrıca, "Bir an önce 3 puan alıp eski havayı geri getirmeye çalışacağız. Bunun için çabalayacağız." ifadelerini kullandı.