Eren Elmalı: İnşallah böyle devam eder Trabzonspor'un Antalyaspor'u 1-0 yendiği karşılaşmanın ardından, bordo-berelilerde genç futbolcu Eren Elmalı açıklamalarda bulundu.

ensonhaber.com

Süper Lig'in açılış karşılaşmasında Trabzonspor ile Antalyaspor karşılaştı.

Bordo-bereliler karşılaşmadan 1-0'lık galibiyet ile ayrıldı.

Trabzonspor'un 23 yaşındaki sol beki Eren Elmalı Antalyaspor galibiyeti sonrası konuştu.

"Takım arkadaşlarıma, taraftara teşekkür ediyorum, inşallah böyle devam eder"

Genç oyuncu, ''Taraftarımızın önünde galip geldiğimiz için çok mutluyuz. Yaklaşık 2-3 aydır çok sıkı çalışıyoruz. Emeklerimizin karşılığını aldığımız için çok mutluyuz. Elimizden gelenin en iyisini sahaya yansıttığımızı düşünüyorum. Takım arkadaşlarıma, taraftara teşekkür ediyorum. İnşallah böyle devam eder.'' ifadelerini kullandı.