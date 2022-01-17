Erencan Yardımcı, Alanyaspor'da

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, 1. Lig'de mücadele eden Eyüpspor'da forma giyen Erencan Yardımcı'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Süper Lig takımı Alanyaspor 'da sürpriz transfer gelişmesi yaşandı.

Akdeniz ekibi, Erencan'ı kiralık olarak kadrosuna kattı. Teknik direktör Farioli genç santrforu oynatacağını ifade etti.

AHMET İLDİZ EYÜPSPOR'A GÖNDERİLDİ

Akdeniz temsilcisi 1 milyon euroluk satın alma opsiyonu teklif etse de İstanbul temsilcisi bu teklifi kabul etmedi.

Eyüpspor, Erencan Yardımcı için 5 milyon euroluk satın alma opsiyonu belirledi. Bu rakam ise Alanyaspor tarafından kabul edilmedi.

Bunun üzerine Alanya ekibi, Erencan'ın transferi için Eyüpspor'a Ahmet İldiz'i kiralık olarak gönderdi.

Genç oyuncu 2 senede toplam 13 lig maçında forma giydi.

2. LİG'İN EN PAHALISI OLMUŞTU

Eyüpspor, geçen sezon Galatasaray forması giyen genç oyuncu Erencan Yardımcı'yı 4.2 Milyon lira karşılığında renklerine bağlamıştı. Bu transfer ile Erencan, 2. Lig'in en pahalı futbolcusu oldu.

Gerçekleştirilen bu pahalı transferin büyük kısmını Eyüpspor sponsoru karşılamıştı..

Konu ile ilgili açıklama yapan Kulüp Asbaşkanı Fatih Kulaksız, "Erencan Yardımcı, Eyüpspor'umuza hayırlı olsun. 19 yaşında Galatasaray kulübünde profesyonel olmuş, genç milli takımlarda oynamış, gelecek vaad eden bir futbolcuyu 2. Lig kırmıza grupta haftalardır lider olan ve şampiyonluğun en büyük adayı Eyüpspor'umuza transfer ettik. Gerçekleştirdiğimiz bu transferin maliyetinin %85’lik kısmını sponsorumuz karşılamıştır" ifadelerini kullanmıştı.