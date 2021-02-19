Erencan Yardımcı henüz hiç oynamadı

Erencan Yardımcı henüz hiç oynamadı

Eyüpspor'un 4.2 milyon TL karşısında kadrosuna kattığı genç futbolcu Erencan Yardımcı'nın henüz hiç süre bulamaması, hülle tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Eyüpspor'un devre arasında Galatasaray'dan 4.2 milyon euro karşılığında transfer ettiği Erencan Yardımcı, kayıplara karıştı.

19 yaşındaki santrfor, aradan haftalar geçmesine rağmen henüz hiç forma şansı bulamadı.

OYNATMIYORLAR

İlk iki maçta tribünde oturan genç futbolcu, son oynanan Bodrumspor maçında kadroya alınsa da oynatılmadı.

Eyüpspor'un bu tutumu, sosyal medyada hülle tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

FENERBAHÇE DE YAPMIŞTI

Hatırlanacağı gibi bu transferin bir benzerini de Fenerbahçe yapmış ve Ertuğrul'u 1 milyon euroya Boluspor'a sattığını duyurmuştu.

F.Bahçe Ertuğrul'u 1 milyon euroya Boluspor'a sattı HABERİ