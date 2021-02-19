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    Erencan Yardımcı henüz hiç oynamadı

    Erencan Yardımcı henüz hiç oynamadı

    Eyüpspor'un 4.2 milyon TL karşısında kadrosuna kattığı genç futbolcu Erencan Yardımcı'nın henüz hiç süre bulamaması, hülle tartışmalarını yeniden alevlendirdi.
    • Haber Merkezi
    • 19.02.2021 - 10:00
    • Güncelleme : 19.02.2021 - 10:15
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    Eyüpspor'un devre arasında Galatasaray'dan 4.2 milyon euro karşılığında transfer ettiği Erencan Yardımcı, kayıplara karıştı.

    19 yaşındaki santrfor, aradan haftalar geçmesine rağmen henüz hiç forma şansı bulamadı.

    OYNATMIYORLAR

    İlk iki maçta tribünde oturan genç futbolcu, son oynanan Bodrumspor maçında kadroya alınsa da oynatılmadı.

    Eyüpspor'un bu tutumu, sosyal medyada hülle tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

    Erencan Yardımcı henüz hiç oynamadı #1

    FENERBAHÇE DE YAPMIŞTI

    Hatırlanacağı gibi bu transferin bir benzerini de Fenerbahçe yapmış ve Ertuğrul'u 1 milyon euroya Boluspor'a sattığını duyurmuştu.

    F.Bahçe Ertuğrul'u 1 milyon euroya Boluspor'a sattı HABERİ

    Erencan Yardımcı henüz hiç oynamadı #2

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