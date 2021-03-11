Eyüpspor'un rekor bedelle kadrosuna kattığı Erencan Yardımcı, Elazığspor maçında 1 dakika oynatıldı.

2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Eyüpspor, sahasında Elazığspor'u konuk etti.

İstanbul ekibi rakibini 2-1 yenerken, Galatasaray'dan transfer edilen Erencan Yardımcı ilk kez sahaya çıktı.

1 DAKİKA OYNADI

Rekor bedelle (4 milyon 200 bin TL) transfer edilen genç futbolcu, sadece 1 dakika süre alırken, bu durum sosyal medyada çok konuşuldu.

65 puanla lider durumda bulanan Eyüpspor'un şampiyon olmasına kesin gözüyle bakılırken, Erencan'ın böyle bir durumda bile neden oynatılmadığı tartışılıyor.

Galatasaray'ın, bu transferi FFP nedeniyle gerçekleştirdiğini ve transferin 'hülle' yoluyla yapıldığını iddia edenler olmuştu.