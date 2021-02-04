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    Erencan Yardımcı: Tepkilerden etkilenmedim

    4.2 milyon euro karşılığında Eyüpspor'a transfer olan Erencan Yardımcı, sosyal medyadaki 'hülle' tartışmalarından etkilenmediğini ve moralinin yerinde olduğunu söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 04.02.2021 - 10:49
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    Erencan Yardımcı: Tepkilerden etkilenmedim

    2. lig için rekor ücretle Galatasaray'dan 4.2 milyon TL karşılığı Eyüpspor'a transfer olan Erencan Yardımcı'dan transferiyle ilgili açıklama geldi.

    "MORALİM VE KEYFİM YERİNDE"

    Ajansspor'a konuşan genç futbolcu, "Sosyal medyadaki tepkilerden etkilenmedim. Moralim ve keyfim yerinde. Takımımızda aile ortamı var. Burada olduğum için mutluyum." dedi.

    Erencan Yardımcı: Tepkilerden etkilenmedim #1

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