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- Erencan Yardımcı: Tepkilerden etkilenmedim
Erencan Yardımcı: Tepkilerden etkilenmedim
4.2 milyon euro karşılığında Eyüpspor'a transfer olan Erencan Yardımcı, sosyal medyadaki 'hülle' tartışmalarından etkilenmediğini ve moralinin yerinde olduğunu söyledi.
- Haber Merkezi
- 04.02.2021 - 10:49
2. lig için rekor ücretle Galatasaray'dan 4.2 milyon TL karşılığı Eyüpspor'a transfer olan Erencan Yardımcı'dan transferiyle ilgili açıklama geldi.
"MORALİM VE KEYFİM YERİNDE"
Ajansspor'a konuşan genç futbolcu, "Sosyal medyadaki tepkilerden etkilenmedim. Moralim ve keyfim yerinde. Takımımızda aile ortamı var. Burada olduğum için mutluyum." dedi.