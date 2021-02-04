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Erencan Yardımcı: Tepkilerden etkilenmedim

Erencan Yardımcı: Tepkilerden etkilenmedim

4.2 milyon euro karşılığında Eyüpspor'a transfer olan Erencan Yardımcı, sosyal medyadaki 'hülle' tartışmalarından etkilenmediğini ve moralinin yerinde olduğunu söyledi.