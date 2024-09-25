Ergin Ataman Fenerbahçe'den özür diledi

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Panathianikos ile Galatasaray, Sinan Erdem Spor Salonu'nda hazırlık maçı oynamıştı.

Yunan ekibi karşılaşmayı 85-56 kazanırken Başantrenör Ergin Ataman, maçın ardından eliyle '3-1' işareti yaparak Fenerbahçe'ye derbi göndermesinde bulunmuştu.

ÖZÜR DİLEDİ

Galatasaray ile oynanan mücadelede yaptığı hareket sonrası Ergin Ataman'dan açıklama geldi.

"BU HAREKETİ YAPARKEN CAMİAYI HEDEF ALMADIM"

Ataman, Fenerbahçe'den özür dileyerek şu ifadeleri kullandı:

Dün akşam Galatasaray ile oynanan dostluk maçı sonrasında, taraftarın ilgisi karşısında öncelikle klasikleşen yumruk sevincimi sonrasında da planlanmamış bir şekilde, basına da yansıyan "3-1" hareketini yaptım. Bu hareketi yaparken herhangi bir camiayı hedef alma veya rencide etme amacım kesinlikle olmamıştır.



Ben her fırsatta Fenerbahçe camiasına duyduğum saygıyı dile getiren ama sahada onların en büyük rakiplerinden biri olduğumun altını çizen bir antrenörüm. Dünkü hareketimin Fenerbahçe camiasında yarattığı rahatsızlığın farkındayım. Hiç arzu etmediğim şekilde oluşan algı dolayısıyla da samimi üzüntümü belirtmek isterim.



Yaşanan olay dolayısıyla kırdığım tüm Fenerbahçe camiasından özür dilerim.