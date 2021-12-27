Galatasaray'a yıllarca hizmet eden Ergün Penbe, eski hocası Fatih Terim’in iyi bir yetiştirici olmadığını iddia etti.

Galatasaray’ın eski yıldızı Ergün Penbe, NTV Spor'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Futbolculuk kariyerinden Galatasaray’a transferine kadar birçok konuda konuşan Penbe, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Eski teknik direktörü Fatih Terim'e eleştiri getiren Penbe, “Fatih Terim takımın başına geçtiği ilk dönem bize yardımcılık görevini teklif etti. Ancak biz kendimiz teknik direktörlük yolunda ilerlediğimiz için kabul etmedik.

Ergün Penbe: Fatih Terim'in yetiştirdiği hoca var mı İZLE



“FATİH TERİM HANGİ TEKNİK DİREKTÖRÜ YETİŞTİRDİ?”

Ben zaten Fatih Hoca ile yıllarca çalıştım, ondan alabileceğim her şeyi aldım. Daha ne alabilirim ki? Yanında yıllardır çalışan hocalar var, görüyoruz. Fatih Terim hangi teknik direktörü yetiştirdi? Var mı? Yok.” şeklinde konuştu.