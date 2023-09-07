Eric Bailly, ilk kez Beşiktaş idmanına katıldı Beşiktaş'ın Premier Lig ekibi Manchester United'dan kadrosuna kattığı savunma oyuncusu Eric Bailly, takımla ilk idmanına çıktı.

İHA

Beşiktaş, Süper Lig’in 5. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, üç günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

Siyah-beyazlıların yeni transferi Eric Bailly de takımla ilk antrenmanına çıktı.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Hazırlıklar devam edecek

Milli takımlara giden oyuncuların yer almadığı idman, salonda aktivasyon çalışmasıyla başladı. Sahada koordinasyon ve 5’e 2 çalışmasının ardından devam eden antrenman, dar alanda yapılan pas ve koşularla tamamlandı.

Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarına, bugün saat 18.00’de basına kapalı yapacağı çalışmayla devam edecek.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)