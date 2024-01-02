Eric Bailly'den Beşiktaş taraftarına övgü! Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra eski takımı Villarreal'e imza atan Eric Bailly, "Beşiktaş'ta geçirdiğim süre kısa olsa da taraftarlardan gördüğüm sevgi sonsuza kadar benimle kalacak" dedi.

ensonhaber.com

İspanya Birinci Futbol Ligi (LaLiga) ekiplerinden Villarreal, Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı Eric Bailly'yi kadrosuna katmıştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Fildişi Sahilli savunma oyuncusu ile 30 Haziran 2025'e kadar geçerli sözleşme imzalandığı belirtilmişti.

Eric Bailly, sosyal medya hesabından siyah-beyazlı taraftarla ilgili bir paylaşım yaptı.

"Taraftarlardan gördüğüm sevgi sonsuza kadar benimle kalacak"

29 yaşındaki oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

Muhteşem Beşiktaş taraftarlarına sıcak karşılamaları ve destekleri için teşekkür ederim. Beşiktaş'ta geçirdiğim süre kısa olsa da taraftarlardan gördüğüm sevgi sonsuza kadar benimle kalacak.

Kadro dışında kalmıştı

Beşiktaş'ta 8 maçta oynayan Bailly, 537 dakika sahada kaldı.

Savunma oyuncusu, Fenerbahçe ile oynanan derbinin ardından performans yetersizliği ve takım içindeki uyumsuzluk nedeniyle Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal ve Jean Onana ile birlikte kadro dışı bırakılmıştı.