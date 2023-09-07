Eric Bailly'den Wilfried Zaha ve Galatasaray itirafı Beşiktaş'ın yeni transferi Eric Bailly, siyah-beyazlı takıma gelmeden önce Wilfried Zaha ile konuştuğunu ve Fildişi Sahilli futbolcunun kendisini Galatasaray'a getirmek istediğini açıkladı.

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ensonhaber.com

Şenol Güneş yönetiminde yeni sezonda çıktığı 9 maçtan 8 galibiyet ve 1 beraberlik alan Beşiktaş’ın yeni transferi Eric Bailly, kulübün sosyal medya hesabına açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş’a ve İstanbul’a geldiği için mutlu olduğunu dile getiren 29 yaşındaki defans oyuncusu, şu ifadeleri kullandı:

Beşiktaş’a geldim ve İstanbul’dayım. Şimdi iyi bir başlangıç yapmam gerek. Futbol tutkum ailemden geliyor. Ben çocukken babam tam anlamıyla bir futbol aşığıydı. Didier Drogba, Kolo Toure, Yaya Toure ve Didier Zokora gibi futbolcuları izleyerek büyüdüm. Onları izlemek bana profesyonel bir futbolcu olmam için ilham verdi.

"Futbol kariyerimi başlatan olaylardan biriydi"

Burkina Faso’daki bir turnuvada dikkat çektiğini ve bunun dönüm noktalarından biri olduğunu belirten Bailly, şu şekilde konuştu:

Hayatımı değiştiren olay Burkina Faso’daki turnuvada gerçekleşti diyebilirim. Avrupa’daki Espanyol, Barcelona, Roma gibi önemli kulüplerin temsilcileri de bu turnuvayı izleyenler arasındaydı. Futbol kariyerimi başlatan olaylardan biriydi.

"Buraya gelmeden önce Zaha’yla konuştum"

Galatasaraylı Zaha ve daha önce Şenol Güneş’in, Trabzonspor’u çalıştırdığı dönemde bordo-mavili formayı giyen Didier Zokora ile transfer öncesinde görüştüğünü söyleyen Eric Bailly, şu açıklamayı yaptı:

Buraya gelmeden önce Zaha’yla konuştum. Onun Galatasaray’a gittiğini biliyordum, o da beni Galatasaray’a getirmek istiyordu. Şenol Güneş’le Trabzonspor’da beraber çalışan Zokora’yla daha çok konuştum. Bana Şenol Güneş hakkında çok güzel şeyler söyledi. Daha sonra Şenol Güneş’le konuştuğumda da güven duydum. Bu yüzden burayı tercih ettim. Onun hakkında hep iyi şeyler duydum. Manchester United’de daha önce beraber oynadığım Fred’in Fenerbahçe’ye gittiğini gördüm, Zaha da yine aynı şekilde karşılıklı oynadığım bir oyuncuydu. Burada oynamak benim için farklı bir deneyim olacak.

"Deneyimlerimi buraya taşımak ve burada kupalar kazanmak istiyorum"

Beşiktaş’ta beraber oynayacağı takım arkadaşları hakkında ise başarılı oyuncu, şunları dedi:

Ligin önemi büyük. Deneyimlerimi buraya taşımak ve burada kupalar kazanmak istiyorum. Benim futbola bakışım bu şekilde. Masuaku’yla iyi bir iletişimim var, arkadaşlarımdan birisi de o. Aboubakar’ı biliyorum, iyi bir futbolcu. Onların dışında iletişimde olduğum veya bilgi aldığım başka oyuncular da oldu elbette. Beşiktaş'a Fildişi Sahili'nden gelen ilk oyuncuyum. Bu çok iyi. Çünkü bunun ülkemiz hakkında iyi bir izlenim sağlayacağını düşünüyorum. Amacım ülkemiz hakkında olumlu bir imaj oluşturmak. Bu sene neler olacağını hep birlikte göreceğiz.

"Şampiyon olmak ve daha fazlasını yapmak istiyorum"

Türkiye’de iyi bir rekabet olduğunu belirten Eric Bailly, hedefinin Beşiktaş ile şampiyonluk yaşamak olduğunu söyledi. Bailly, şu şekilde konuştu: