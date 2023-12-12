Eric Bailly'nin menajerinden açıklama! Kadro dışı kalmasına şok olduk

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Süper Lig'in geride kalan 15 haftasında 40'ar puanı bulunan lider Fenerbahçe ile ikinci Galatasaray'ın 14 puan gerisinde kalarak şampiyonluk umutlarını oldukça azaltan siyah-beyazlı takımda kötü gidişatın faturası 5 oyuncuya kesilmişti.

Beşiktaş'a verdikleri katkı tartışma konusu haline gelen Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ve Jean Onana, performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları gerekçesiyle kadro dışı bırakılmıştı.

"Oyuncunun hakları ihlal ediliyor"

Kadro dışında kalan 5 oyuncudan biri olan Eric Bailly için bir açıklama geldi.

Fildişili oyuncunun menajeri Rafaela Pimenta, Bailly için yaptığı açıklamada, oyuncunun haklarının ihlal edildiğini söyledi.

BBC Sport'a konuşan Pimenta, şunları dedi:

Kadro dışı kalmasına şok olduk ve bu bizi çok şaşırttı. Eric'in yanlış bir şey yapmadığını bildiğimiz için tepkimizi göstermeye hazırlanıyoruz. Oyuncunun hakları ihlal ediliyor ve onu koruyacağımızdan emin olabilirsiniz.