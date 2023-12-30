Eric Bailly'nin yeni adresi Villarreal: İmzayı attı Beşiktaş'tan ayrılan Fildişi Sahilli oyuncu Eric Bailly, LaLiga ekiplerinden Villarreal'e transfer oldu.

ensonhaber.com

Beşiktaş'ta ilk ayrılık yaşandı...

Beşiktaş ile anlaşarak sözleşmesini fesheden Eric Bailly'nin yeni takımı belli oldu.

Tecrübeli stoper, La Liga ekiplerinden Villarreal'e Transfer oldu.

"Geriyor gibi görünüyor"

İspanyol ekibi Bailly'nin görüntüsünü paylaşarak, "Geriyor gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.

Sakatlıktan oynayamadı

Sezon başında Beşiktaş'a bedelsiz katılan Eric Bailly sakatlıktan dolayı çoğu karşılaşmada forma giyemedi.

Siyah beyazlılarda bu sezon 8 maça çıkan Bailly, sakatlık nedeniyle 7 maçta, kadro dışı kaldığı için 3 maçta oyanamazken, 2 maçta da kadroda olmasına rağmen süre verilmedi.

29 yaşındaki oyuncu oynadığı maçlarda gol ya da asist katkısı veremedi.

Manchester United'dan önce Villarreal'de oynadı

Eric Bailly, 2013-14 sezonunda Espanyol'un 19 yaş altı takımına transfer oldu.

Fildişi Sahilli oyuncu sonraki sezon a takıma yükseldi. Bailly, 2015-16 sezonunda 5.7 milyon Euro'ya Villarreal'a transfer oldu.

Deneyimli stoper 1 sezon sonra 38 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Manchester United'ın yolunu tuttu.

7 sezon geçirdi

Kırmızı Şeytanlar'da 7 sezon geçiren Eric Bailly, geçen sezon Marsilya'da kiralık forma giydi.

Bailly, ManU'da 6 sezonda 113 karşılaşmada forma giydi.