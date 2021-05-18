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    Eric Cantona'ya büyük onur

    İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın efsane futbolcularından Eric Cantona, Şöhretler Müzesi'ne seçildi.
    • Haber Merkezi
    • 18.05.2021 - 14:23
    • Güncelleme : 18.05.2021 - 14:29
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    Eric Cantona'ya büyük onur

    Premier Lig'den yapılan açıklamada, Manchester United formasıyla 5 sezonda 4 şampiyonluk yaşayan ve 156 maçta 70 gole imza atan Eric Cantona'nın, Şöhretler Müzesi'ne seçildiği belirtildi

    24 Mayıs'ta 55 yaşına girecek Fransız eski yıldız futbolcu Cantona, Alan Shearer ve Thierry Henry'nin ardından Premier Lig Şöhretler Müzesi'ne adını yazdıran üçüncü oyuncu oldu.

    "BEN OLAĞANÜSTÜYÜM"

    Duygularını dile getiren Eric Cantona, "Yaklaşık 30 yıldız oyuncunun arasından seçildim çünkü farklıyım. Diğer aday oyuncular harika ama ben olağanüstüyüm!" değerlendirmesinde bulundu.

    Şöhretler Müzesi'ne, taraftarların ve Premier Lig temsilcilerinin vereceği oyların sonucunda bu hafta 5 yıldız futbolcu daha eklenecek.

    Eric Cantona ya büyük onur #1

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