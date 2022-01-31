Erick Pulgar, Galatasaray ile anlaşma sağladı mı?

Erick Pulgar, Galatasaray ile anlaşma sağladı mı?

Galatasaray'ın Şilili ön libero Erick Pulgar konusunda anlaşma sağlayıp sağlamadığını öğrenmek isteyenler, Erick Pulgar, Galatasaray ile anlaşma sağladı mı?" sorusunu gündeme getirdi.

Fatih Terim'le genç bir kadro kurma noktasında bir yola çıkan ancak işler umulduğu gibi gitmeyen Galatasaray, eski politikasına geri döndü.

Fatih Terim'in ayrılmasından sonra işler gittikçe kötüleşirken, sarı-kırmızılı ekip 15. sıraya yani küme düşme hattına geriledi.

İşler tersine dönünce yönetim transfer dönemini boş geçmemek için, düğmeye basmaya başladı.

Önce kaleci transferi yapan ve Türkiye'ye getiren Galatasaray, orta sahaya öncelik verdi ve rotayı Erick Pulgar'a çevirdi.

Bunun akabinde taraftarlar, "Erick Pulgar, Galatasaray ile anlaşma sağladı mı?" sorusunu gündeme taşıdı.

Peki, Erick Pulgar, Galatasaray ile anlaşma sağladı mı? İşte son durum...

ERİC PULGAR, GALATASARAY İLE ANLAŞTI MI?

Galatasaray 'da gündeme gelen son isim Erick Pulgar olmuştu. Galatasaray, Erick Pulgar için kulübü Fiorentina ile anlaşmaya vardı.

Firenze Viola'nın haberine göre; sarı-kırmızılılar, Fiorentina ile satın alma opsiyonu olan bir kiralama konusunda anlaşma sağladı.

8 MAÇTA 441 DAKİKA SÜRE ALDI

2015'te Şili ekibi Universidad Catolica'dan Bologna'ya transfer olarak İtalya'ya gelen Pulgar, 2019'da 12.3 milyon Euro bonservis bedeliyle Fiorentina kadrosuna katılmıştı.

Şili Milli Takımı'nın önemli isimleri arasında yer alan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon 2'si kupada olmak üzere Fiorentina ile toplam 8 maça çıkarken 441 dakika süre aldı.