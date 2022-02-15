Erick Pulgar: İlk amacım Galatasaray'ı yükseltmek

Galatasaray'ın Fiorentina'dan kiraladığı Erick Pulgar, "Takıma yardımcı olabilirim" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın yeni transferi Erick Pulgar antrenman öncesi açıklamalarda bulundu.

"Galatasaray'ın önemli bir takım olduğunu biliyordum. Daha önce duymuştum. Teklif geldiğinde Şili Milli Takımı'ndaydım. Temsilcim 'Galatasaray'da bir fırsat çıktı. İlgilenir misin? Çok güzel bir fırsat' dedi. Ben de 'Tabii ki ilgilenirim' dedim. Takıma hemen adapte oldum. Beni çok iyi karşıladı oyuncular. Güney Amerikalı oyuncular var Galatasaray'da, beni hemen aralarına aldılar ve anında Galatasaraylı yaptılar. Galatasaray'ın oldukça güzel tesisleri var. Antrenmanlar yüksek kalitede geçiyor. Ben de buradaki çalışmalardan sonra kendimi fizik olarak daha iyi hissediyorum."





"İLK 11 BAŞLAMAK İSTİYORUM"

"İlk 11 başlamak istiyorum, bu ilk hedefim. Benim belli özelliklerim var. Bu maçlarda özelliklerimi göstererek takımın eksikliklerini kapatabileceğimi, takımı daha iyi yapabileceğimi düşünüyorum. Şu anda olduğumuz durumdan çıkmamıza yardımcı olacak özelliklerim var. Hızlıyım ve pozisyonel oynuyorum. Bu şekilde takıma yardımcı olabilirim."





"MAYISTA FIORENTINA'YA DÖNMEM GEREKİYOR"

"Felipe Melo sahada karakterini gösteren ve saygı değer bir oyuncu. Elbette onu tanıyorum. Dışarıda ben sakin görünüyorum. Sahaya çıkınca farklı biri oluyorum. İlk amacım Galatasaray'ı olduğu yerden yükseltmek. Mayısta Fiorentina'ya dönmem gerekiyor. Galatasaray ile İstanbul'da neler yaptığıma bakıp sezon sonuna doğru gelecek ile ilgili karar vermekte fayda var."