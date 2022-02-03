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Erick Pulgar, İstanbul'da
Galatasaray'ın İtalya ekibi Fiorentina'dan sezon sonuna kadar kiraladığı ön libero oyuncusu Pulgar, İstanbul'a geldi. 28 yaşındaki futbolcunun yer aldığı uçak, Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi.
- Haber Merkezi
- 03.02.2022 - 12:58
- Güncelleme : 03.02.2022 - 13:55
Sarı-kırmızılı takımın İtalya ekibi Fiorentina'dan sezon sonuna kadar kiraladığı ön libero oyuncusu Erick Pulgar, İstanbul'a geldi. 28 yaşındaki futbolcunun yer aldığı uçak, Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi.
8 MAÇTA 1 ASİST YAPMIŞTI
Şilili orta saha, sağlık kontrolünün ardından sezon sonuna kadar kiralık olarak Galatasaray'a imza atacak.
Fiorentina forması ile bu sezon 8 maçta görev alan Pulgar, 1 asiste imza attı.