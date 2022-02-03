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    Erick Pulgar, İstanbul'da

    Galatasaray'ın İtalya ekibi Fiorentina'dan sezon sonuna kadar kiraladığı ön libero oyuncusu Pulgar, İstanbul'a geldi. 28 yaşındaki futbolcunun yer aldığı uçak, Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi.
    • Haber Merkezi
    • 03.02.2022 - 12:58
    • Güncelleme : 03.02.2022 - 13:55
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    Erick Pulgar, İstanbul'da

    Sarı-kırmızılı takımın İtalya ekibi Fiorentina'dan sezon sonuna kadar kiraladığı ön libero oyuncusu Erick Pulgar, İstanbul'a geldi. 28 yaşındaki futbolcunun yer aldığı uçak, Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi.

    8 MAÇTA 1 ASİST YAPMIŞTI

    Şilili orta saha, sağlık kontrolünün ardından sezon sonuna kadar kiralık olarak Galatasaray'a imza atacak.

    Fiorentina forması ile bu sezon 8 maçta görev alan Pulgar, 1 asiste imza attı.

    Erick Pulgar, İstanbul da #1


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