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    Erik ten Hag'dan Cristiano Ronaldo'ya eleştiri

    Manchester United teknik adamı Erik ten Hag, Rayo Vallecano maçında Cristiano Ronaldo'nun stadyumu erkenden terk etmesini yanlış bulduğunu söyledi.
    • 03.08.2022 - 16:59
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    Erik ten Hag'dan Cristiano Ronaldo'ya eleştiri

    İngiltere Premier Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıklarına devam eden Manchester United'da teknik direktör Erik ten Hag, Hollada'da yayın yapan Viaplay Sport'a demeçlerde bulundu.

    Hollandalı menajer, geçen pazar günü Rayo Vallecano ile Old Trafford'da oynanan hazırlık maçında ilk 11'de yer alan ancak devre arasında oyundan çıkınca stadyumdan terk eden Cristiano Ronaldo'nun bu hareketini eleştirdi.

    Ten Hag açıklamasında, "Bu davranışı kesinlikle kabul etmiyorum. Kabul edilemez bir durum bu. Sadece onun için değil, herkes için. Biz bir takımız ve herkes maç bitine kadar stadyumda kalmalı." ifadelerinde bulundu.

    Erik ten Hag dan Cristiano Ronaldo ya eleştiri #1

    Ronaldo takım bulamamıştı

    Takımdan ayrılmak istediği bilinen ve bu yüzden sezon öncesi kampına katılmayan Cristiano Ronaldo'nun geleceği belirsizliğini koruyor.

    Adı Avrupa'nın dev kulüpleriyle anılan dünyaca ünlü yıldız, herhangi bir takımla anlaşamamıştı.

    Erik ten Hag da daha önce yaptığı açıklamada, Cristiano Ronaldo'yu takımda tutmak istediği ve Portekizli dünya yıldızının planları arasında yer aldığını söylemişti.

    Erik ten Hag dan Cristiano Ronaldo ya eleştiri #2


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