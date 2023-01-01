Erkan Özdamar'a küfür ve tehdit mesajları

Sivasspor'un iptal edilen golü nedeniyle eleştirilen hakem Erkan Özdamar, evinden çıkamaz hale geldi.

Süper Lig'de oynanan Sivasspor-Galatasaray maçının yankıları sürüyor.

Galatasaray'ın 2-1 kazandığı maçın ardından hata yaptığını itiraf eden hakem Erkan Özdamar, zor günler geçiriyor.

Sosyal medyada bir kişinin cep telefonu numarasını paylaşmasıyla atılan küfür ve tehdit dolu mesajlar nedeniyle Özdamar, soluğu kanser tedavi gördüğü hastanede aldı.

Kanser tedavisi görüyor

Tiroid kanseri olduğu için çürük raporu alarak askerlik yapmayan hakemin, zorlu ve uzun soluklu tedavi sürecinde ihityacı olan moral konusunda doktoru tarafından ciddi uyarılar yapıldı.

Eve kapandı

Doktoru sosyal medyaya girmesini, TV izlemesini ve gazete okunmasını yasakladı. Sokakta yürürken bile küfredilen hakem kendini eve kapattı.

Numarasının paylaşılmasının ardından cep telefonunu da kapatan Özdamar'a yakınları, ailesi vasıtasıyla ulaşarak moral vermeye çalışıyor.

TFF'nin sezon sonuna kadar maç vermemesi beklenen hakemin moralinin çok kötü olduğu belirtiliyor.