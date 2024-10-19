Erkan Sözeri: Bu galibiyet bizim için harika oldu

1. Lig'in 9. haftasında deplasmanda Adanaspor’u 4-1 mağlup eden Şanlıurfaspor’da Teknik Direktör Erkan Sözeri, maç sonu basın toplantısında konuştu.

"DEPLASMANDA İLK 3 PUANIMIZI ALDIK"

Sözeri, oyuncularını tebrik ederek şunları söyledi:

“Oyuncularıma çok teşekkür ediyorum. Hiç disiplini bozmadılar. Oyun disiplinden kopmadılar. Oyuncularım gerçekten güzel savaş veriyorlar. Maç bizim için çok kıymetliydi. Deplasmanda ilk üç puanımızı aldık. Bu maçta elimize geçen fırsatları değerlendirdik. Deplasmanda alınan bu dört gollü galibiyet bizim için çok güzel oldu, harika oldu. Ayaklarına, yüreklerine sağlık, kalbiyle oynayan oyuncularımı tekrar çok tebrik ediyorum, gurur duyuyorum onlarla.”