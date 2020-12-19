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- Erkan Zengin, Adana Demirspor'a ihtar çekti
Erkan Zengin, Adana Demirspor'a ihtar çekti
Adana Demirspor ile yollarını ayıran Erkan Zengin, alacaklarının ödenmemesi nedeniyle kulübe ihtarname gönderdi.
- Haber Merkezi
- 19.12.2020 - 12:33
TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'a, Giresunspor yenilgisi sonrası takımdan gönderilen Erkan Zengin'den kötü haber geldi.
SAMED DE İHTAR ÇEKMİŞTİ
Tecrübeli futbolcu alacaklarının ödenmemesini gerekçe göstererek Mavi Şimşekler'e ihtarname gönderdi.
Adana Demirspor'da geçen hafta Samed Ali Kaya da ihtar çekmişti.