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- Erkan Zengin, Tuzlaspor'dan ayrıldı
Erkan Zengin, Tuzlaspor'dan ayrıldı
Tuzlaspor, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Erkan Zengin ile yollarını ayırdığını açıkladı.
- Haber Merkezi
- 22.02.2021 - 18:02
- Güncelleme : 22.02.2021 - 18:06
1. Lig'de üst üste aldığı kötü sonuçların ardından zirve yarışından kopan Tuzlaspor'da, Erkan Zengin'in son maçtaki yenilginin ardından takımdan ayrılmak istediği spor gündeminde konu başlıklarından biri olmuştu.
KENDİ İSTEĞİYLE AYRILDI
Tuzlaspor, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Erkan Zengin'in kendi isteğiyle sözleşmesini feshettiğini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: