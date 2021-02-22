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    Erkan Zengin, Tuzlaspor'dan ayrıldı

    Tuzlaspor, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Erkan Zengin ile yollarını ayırdığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 22.02.2021 - 18:02
    • Güncelleme : 22.02.2021 - 18:06
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    Erkan Zengin, Tuzlaspor'dan ayrıldı

    1. Lig'de üst üste aldığı kötü sonuçların ardından zirve yarışından kopan Tuzlaspor'da, Erkan Zengin'in son maçtaki yenilginin ardından takımdan ayrılmak istediği spor gündeminde konu başlıklarından biri olmuştu.

    KENDİ İSTEĞİYLE AYRILDI

    Tuzlaspor, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Erkan Zengin'in kendi isteğiyle sözleşmesini feshettiğini duyurdu.

    Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

    Erkan Zengin, Tuzlaspor dan ayrıldı #1

    Erkan Zengin, Tuzlaspor dan ayrıldı #2

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