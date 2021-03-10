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    Erling Haaland, Sevilla maçında 4 rekor birden kırdı

    Erling Haaland, Sevilla maçında 4 rekor birden kırdı

    Borussia Dortmund'un 2000 doğumlu futbolcusu Erling Haaland, attığı gollerle Şampiyonlar Ligi'ne damga vurmaya devam ediyor. Norveçli yıldız performansıyla 4 rekora daha ismini yazdırdı.
    • Haber Merkezi
    • 10.03.2021 - 10:56
    • Güncelleme : 10.03.2021 - 11:04
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    Borussia Dortmund'un genç golcüsü Erling Haaland, Sevilla'yı eledikleri karşılaşmada rekorları ardı ardına kırdı.

    4 FARKLI REKOR

    Norveçli yıldız attığı gollerle Şampiyonlar Ligi tarihinde 20 gole en erken ulaşan futbolcu olurken, bu sayıyı bulan en genç oyuncu olarak iki farklı rekoru da kırmış oldu. Yıldız forvet, 20 golü sadece 14 maçta atarak da büyük bir başarıya imza attı.

    Norveçli oyuncu ayrıca Şampiyonlar Ligi tarihinde üst üste 4 maçta 2'şer gol atan ilk oyuncu olmayı başardı.

    Haaland'ın rekortmen olduğu bir başka istatistik de üst üste 6 maçta gol atan en genç oyuncu unvanı alması oldu.

    Erling Haaland, Sevilla maçında 4 rekor birden kırdı #1

    Erling Haaland, Sevilla maçında 4 rekor birden kırdı #2

    Erling Haaland, Sevilla maçında 4 rekor birden kırdı #3

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