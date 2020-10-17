Erman Kunter koronavirüse yakalandı

Fransa Basketbol Ligi ekiplerinden Cholet Başantrenörü Erman Kunter'in koronavirüs testi pozitif çıktı.

Fransa Basketbol Ligi'nde geçtiğimiz günlerde oynanan Cholet-Asvel maçı öncesi koronavirüs skandalı patlak vermişti.

Asvel'in ABD'li oyuncusu Norris Cole'ün koronavirüse yakalandığı haberi maça dakikalar kala gelmişti.

Karşılaşmanın ilk 5'inde yer alan Cole, kurallar gereği kadrolar bildirildikten sonra değişime gidilmemesi nedeniyle 40 saniye oyunda kalmıştı. Sonrasında olaya büyük tepki gösteren Cholet cephesi, konuyu mahkemeye taşımıştı.

KARANTİNAYA ALINDI

Cholet'in başantrenörlüğünü yapan Erman Kunter'in bu karşılaşmada koronavirüs kaptığı ortaya çıktı.

Kunter'in evinde karantinada olduğu öğrenildi.

BİR MAÇTA 153 SAYI ATARAK REKOR KIRDI

Şuanda hem basketbol hem de futbol olarak bakıldığında Avrupa'da takım çalıştıran tek antrenör olan Erman Kunter,hem oyuncu hem de antrenör olarak Türk basketbolunun efsaneleri arasında yer alıyor.

Fenerbahçe forması giydiği 1988 yılında Hilalspor karşısında bir maçta 153 sayı atan Kunter, bu alandaki rekoru elinde bulunduruyor.

FRANSA'DA LİG ŞAMPİYONLUĞU YAŞADI

Oyunculuktaki başarılarını antrenörlüğe de taşımayı başaran 64 yaşındaki çalıştırıcı, A Milli Takım ile 1999 yılında düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale çıkma başarısı gösterdi.

Ülkemizde Beşiktaş ve Galatasaray'ı da çalıştıran Kunter, 2010 yılında Fransa'da Cholet ile şampiyonluk sevinci yaşadı.