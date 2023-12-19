Erman Toroğlu: Bu olay Fenerbahçe'ye tuzak gibi

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Ankaragücü ile Rizespor arasındaki maçta ev sahibi ekibin eski başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'i yumruklamasından sonra lige ara verilmişti.

Bu durumda fikstürde de değişiklik yaşanmıştı. Konyaspor ile evinde oynayacak Kanarya, Kayserispor deplasmanına gidecek. Sivasspor ile dış sahada oynayacak Cimbom ise evinde Karagümrük'ü ağırlayacak.

"Fenerbahçe'ye tuzak"

Spor yorumcusu Erman Toroğlu, bu konunun yanlış olduğunu savundu.

Toroğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

Eğer maçlar oynanacaksa kaydırılarak oynanması lazım. Bu çok net Fenerbahçe'ye tuzak gibi bir olay. Fenerbahçe içeride Konya ile oynarken Galatasaray Sivas'a gidecekti. Şimdi tam tersi oldu. Son derece yanlış ve hatalı. Bu olayda bir tuhaflık var. Galatasaray'a tereyağı, Fenerbahçe'ye acılı Adana olmuş.