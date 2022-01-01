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Erman Toroğlu evlendi
Ünlü spor yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu dünya evine girdi. Erman Toroğlu'nun evliliği sosyal medyada günün en çok konuşulan konusu oldu.
- Haber Merkezi
- 01.01.2022 - 21:43
- Güncelleme : 01.01.2022 - 21:47
FIFA kokartlı eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, lise yıllarında tanıştığı Şükran Toroğlu ile 2017 yılında tek celsede anlaşmalı olarak boşanmıştı.
Bekar olduğu bilinen Toroğlu, kısa bir süre önce Cihangir sokaklarında kendisinden yaşça küçük sevgilisiyle el ele yürürken görüntülenmişti.
DÜNYA EVİNE GİRDİ
Toroğlu'yla ilgili bugün yeni bir gelişme yaşandı.
Toroğlu'nun dünya evine girdiği öğrenildiği.
Ünlü yorumcunun evlendiği kişinin kim olduğu bilinmezken, geçtiğimiz günlerde el ele yürürken kameralara yakalandığı sevgilisi olduğu öne sürülüyor.