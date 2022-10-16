Erman Toroğlu: Galatasaray yönetimi yurt dışından hocalarla görüştü

Galatasaray'ın Kayserispor mağlubiyetinin ardından Erman Toroğlu, teknik direktörle ilgili ilginç bir iddia ortaya attı.

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar mücadelen 2-1 mağlup ayrılırken teknik direktör Okan Buruk eleştiri oklarını üzerine çekti.

Spor yazarı Erman Toroğlu, Kayserispor - Galatasaray maçının ardından A Spor ekranlarında yorumlarda bulundu.

Toroğlu açıklamasında, "Galatasaray atak yapıyor ama organizasyon falan yok. Golde de zaten çarpa çarpa gitti. Kayserispor karşısındaki takımı Galatasaray olarak görmese bugün 5 atardı. Galatasaray'da mücadele yok, kaçak dövüşüyorlar.





"Okan Buruk takıma 3 gün izin vermiş"

Okan Buruk takıma 3 gün izin vermiş. Arkadaş senin Avrupa'n yok bir şeyin yok ne izni veriyorsun oyunculara? Olay tamamen Okan Buruk'ta, istenileni veremiyor şu ana kadar. Futbolcuların hiçbir bağlantısı yok birbiriyle. Çok net görünüyor.

Kayserispor takımında herkes birbirinin açığını kapatıyor. Galatasaray'da yok böyle bir şey. Icardi'ye bakıyorum, 90 dakika sahada kalmış. Ne yaptı 90 dakika sahada kalacak? Galatasaray takımının içinde bir huzursuzluk var. Bu takıma bir üst akıl lazım.





"Yönetim bazı isimlerle görüşme yaptı"

Galatasaray yönetiminin yurt dışında bazı isimlerle görüşmeler yaptığı dedikoduları kulağıma geldi. Ben duyduysam Okan Buruk da duymuştur.

Defans oyuncusunun kolu kapalıyken top denk gelirse elle oynama kararı çıkmıyor. Ancak hücum oyuncusunun kolu kapalı dahi olsa gol olursa iptal oluyor. Bence tamamen saçmalık ama kural bu şekilde. Bunun mantığını açıklamanız gerekir." ifadelerini kullandı.