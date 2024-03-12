Erman Toroğlu: Pendikspor yere yatarak Fenerbahçe'nin emeğini çaldı

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Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Pendikspor karşı karşıya geldi. Mücadele, 4-1'lik Fenerbahçe galibiyeti ile tamamlandı.

Ev sahibi Fenerbahçe'nin gollerini Mert Hakan Yandaş, Batshuayi (p), Ferdi Kadıoğlu ve İrfan Can Kahveci kaydederken, Pendikspor'un golünü Halil Akbunar kaydetti.

"Emeğimiz çalınıyor"

Mücadelede hakem Kadir Sağlam'ın haklarını yediğini düşünen İstanbul ekibi, şu açıklamayı yapmıştı:

Hakemle ilgili çok sıkıntı var bugün. Bütün takdir haklarını Fenerbahçe'den yana kullandı. Welinton'un kırmızı kartı olacak iş değil! Herkesin burada emeği var. Fenerbahçeli oyuncular hakemi baskı altına alıyor, Mert Hakan'ın 3 tane sarı kart görmesi lazımdı bugün. Bizim emeğimiz çalınıyor burada. 4. hakeme söylüyoruz, 'Ben ne yapabilirim?' diyor. Emeğimiz çalınıyor gerçekten. Çok üzgünüz. İki tane kırmızı kart gördük, çok dar bir kadromuz var ama hakem arkadaşımız bunu düşünmüyor. İnanıyorum ki ligde kalacağız.