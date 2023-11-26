Erman Toroğlu: TFF Başkanı olsam Arda Kardeşler ya da Hüseyin Göçek'in hakemliğini bitiririm

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Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 2-1'lik skorla mağlup etti.

Karşılaşmanın ikinci yarısında yaşanan bir pozisyon, gündemin ilk sırasına yerleşti.

Güven Yalçın'ın kaleye doğru çevirdiği topa kale önünde Fenerbahçeli Samet Akaydin, dirseğiyle müdahale etti.

Fatih Karagümrüklü futbolcular bu pozisyona yoğun itirazlarda bulunurken hakemler devam kararı verdi.

Maçın orta hakemi Arda Kardeşler ile VAR hakemi Hüseyin Göçek, gecenin en çok tartışılan isimleri oldu.

"Türk futbolundan defolup gidin artık"

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, bu anları dikkat çeken ifadelerle yorumladı:

80 pozisyonun 279'u doğru diyen amca var ya, Samet'in kolunu onun gözüne gözüne sokacağım. Kusura bakmasın. Çünkü ligin sonuna tesir edecek.



Sen istediğin kadar Fenerbahçe iyi oynamadı, orta saha şöyle, ileri uç böyle de. Fenerbahçe'de bir santrafor vardı Hüseyin Göçek diye, köşeye bir taktı, bitirdi. İğrenç bir olay. Defolun artık ya. Türk futbolundan defolup gidin artık. Yapmayın artık ya. Yazık.



Hüseyin Göçek hakem değildi zaten. Ne konuştular çok merak ediyorum. TFF Başkanı olsam bu akşam ikisini de (Hüseyin Göçek ve Arda Kardeşler) ararım, ne konuştuklarını sorarım. Tatmin olmazsam kayıtları dinlerim, Arda Kardeşler ya da Hüseyin Göçek'in hakemliğini bitiririm. Ne konuştunuz abi o kadar süre?