Erman Toroğlu'ndan Beşiktaş yorumu: "Pişmiş tavuğun başına gelmemiştir" Spor yorumcusu Erman Toroğlu, evinde Antalyaspor'a 2-1'lik skorla yenilen Beşiktaş hakkında çarpıcı bir yorumda bulundu. Deneyimli isim, "Bu sene Beşiktaş'ın başına gelenler, pişmiş tavuğun başına gelmemiştir" ifadelerini kullandı.

ensonhaber.com

Süper Lig’in 30’uncu haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Antalyaspor’a 2-1 yenildi.

Antalyaspor’a galibiyeti getiren golleri 5’inci dakikada Bünyamin Balcı ve 38’inci dakikada penaltıdan Adam Buksa kaydetti.

Beşiktaş’ın maçtaki tek golü 46’ncı dakikada Ernest Muçi’den geldi.

Öte yandan siyah-beyazlılar, 90+11’inci dakikada Milot Rashica ile penaltı atışından faydalanamadı.

Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş'ın Antalyaspor'a mağlup olduğu maçı değerlendirdi.

"Sen Beşiktaş'sın"

Toroğlu, sözlerine şu şekilde başladı:

Bu sene Beşiktaş'ın başına gelenler, pişmiş tavuğun başına gelmemiştir. Antrenör değişikliği, o, bu, yönetim falan ve en son penaltı. İlk yarı hiç yok Beşiktaş ama ikinci yarı mücadele var. Sen Beşiktaş'sın. Maçın başından beri öyle oynayacaksın. Ama tabii Sergen Yalçın... Psikolojik faktör de var. Enteresan bir maç oldu.

"Bu kadar yükü nasıl kaldırsın"

Erman Toroğlu, açıklamalarına şöyle devam etti:

İstanbul'da Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı 2 tane gol atarsan kafi gelmez. Beşiktaş'a bugün kafi geldi, fırsat da geldi ama olmadı. Hakikaten düşünemeyeceğin bir iş oldu. Enteresan. Şimdi Cenk hiç yok, ne zamandır yok. Aboubakar zaten seyirciyle genelde iyi değil. Şimdi bir tek Semih'e kalıyor. O da bu kadar yükü nasıl kaldırsın? Beşiktaş eğer seneye hazırlanacaksa, kupada ne yaparlar bilmiyorum da, bayağı bir şeyler yapması lazım Beşiktaş'ın.

"İstanbul gibi bir yerde yapma"

Beşiktaş'ın ilk yarıyı geride kapaması hakkında konuşan eski hakem ve yorumcu Toroğlu, şu sözleri sarf etti:

Sen ilk yarıyı 2-0 kapatıyorsun. Onu verme rakibine. Hele İstanbul gibi bir yerde. Tempoyu başta ver, bir 15-20 dakika. Sonra bir dinlen, bir daha ver.. Hiç tempo vermediler maça. İkinci yarı verdi Beşiktaş. Baktılar ki bu iş olmayacak, bir de golü bulmaları büyük avantaj oldu. Bu tip takıma kenara gireceksin. Çizgiye ineceğin her top yüzde 50 tehlikedir. Bunu Galatasaray yapıyor. Fenerbahçe yapıyordu, yapmıyor şimdi.

"Bu adam fazla mı tek kaldı"

Erman Toroğlu ayrıca şu ifadeleri kullandı: