Erman Toroğlu'nun iddiası! Cüneyt Çakır VAR kayıtlarını ele geçirmiş Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-1 yendiği maçın ardından VAR kayıtlarıyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Toroğlu, eski hakem Cüneyt Çakır'ın VAR kayıtlarını ele geçirdiğini söyledi.

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Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan kritik öneme sahip derbiyi sarı-kırmızılılar, Mauro Icardi'nin golleriyle 2-1 kazanarak ligde üst üste 8. galibiyetini aldı.

Beşiktaş'ın tek golünü Alex Oxlade-Chamberlain atarken, siyah-beyazlı takımda Mert Günok, 30. dakikada kırmızı kart gördü.

Karşılaşmanın ardından spor yorumcusu Erman Toroğlu, A Spor'daki programında Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu ile ilgili flaş iddialarda bulundu.

"Tarık Ongun, 2 sezon öncesi Galatasaray - Fenerbahçe maçının VAR kayıtlarını istedi"

Erman Toroğlu, sözlerine şu şekilde başladı:

Tarık Ongun, 2 sezon öncesi Galatasaray - Fenerbahçe maçının VAR kayıtlarını istedi. Sonra kendisine neden istediği sorulunca 'hatırlamıyorum' diyor. MHK olayın üzerine gidiyor sonra evraklar tıkanıyor.

"Cüneyt Çakır 'VAR kayıtları bende' diyor"

Toroğlu, çarpıcı sözlerini şu şekilde sürdürdü:

Türkiye Futbol Federasyonu’nda yetkili biriyle, Cüneyt Çakır konuşuyorlar. Yetkili birinin ismini şimdi vermeyeceğim, ismi bende var. Cüneyt Çakır, 'Sen ne diyorsun, bütün VAR kayıtları bende var, sen neden bahsediyorsun!' diyor. Ne tuhaf değil mi?

"Cüneyt Çakır, bütün VAR kayıtlarını ele geçirmiş"

Erman Toroğlu, eski hakem Cüneyt Çakır'ın VAR kayıtlarını ele geçirdiğini söyledi:

Cüneyt Çakır, bütün VAR kayıtlarını ele geçirmiş. Ben bunu programda söylerim dedim, bana söyleyen kişiye. 'Yarın mahkemede tek kalmayayım' dedim, 'Kalmazsın' dedi. Cüneyt Çakır bütün VAR kayıtlarına sahip. Ben karışmam.

"Beni mahkemeye verirlerse hoşuma gider"

Spor yorumucusu Toroğlu, açıklamalarını şu şekilde sonlandırdı: