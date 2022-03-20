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    Erman Toroğlu'nun yeni imajı

    Geçtiğimiz aylarda kendisinden 34 yaş küçük Ezgi Yavuz ile evlenen Toroğlu, yeni imajıyla sosyal medyada gündem oldu.
    • Haber Merkezi
    • 20.03.2022 - 12:36
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    Erman Toroğlu'nun yeni imajı

    73 yaşındaki FIFA kokartlı eski hakem Erman Toroğlu, televizon programlarında spor yorumculuğu yapıyor.

    Yaptığı yorumlarla sık sık gündeme de gelen Toroğlu bu sefer imajıyla gündem oldu.

    SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

    Rizespor'un Trabzonspor'u 3-2 yendiği mücadeleyi değerlendiren Erman Toroğlu, yorumlarından çok yeni imajı ile dikkati çekti.

    Sol kulağına taktığı küpeyle ekranda boy gösteren Toroğlu, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken hakkında birçok yorum yapıldı.

    Erman Toroğlu nun yeni imajı #1

    EŞİ KENDİNDEN 34 YAŞ KÜÇÜK

    FIFA kokartlı eski hakem ve spor yorumcusu Erman Toroğlu, lise yıllarında tanıştığı Şükran Toroğlu ile 2017 yılında tek celsede anlaşmalı olarak boşanmıştı.

    Bu evliliğinden iki erkek çocuğu olan Erman Toroğlu, geçtiğimiz aylarda 39 yaşındaki avukat Ezgi Yavuz ile İspanya'da dünya evine girmişti.

    Yıllardır ekranlardan yaptığı çıkışlarla en çok konuşulan simalardan biri olmayı başaran Toroğlu, kendisinden 34 yaş küçük Ezgi Yavuz ile yaptığı evlilikle sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

    Erman Toroğlu nun yeni imajı #2

    Erman Toroğlu nun yeni imajı #3

    Erman Toroğlu nun yeni imajı #4

    Erman Toroğlu: Ezgi'yle aramızdaki yaş farkından kime ne / HABERİ İÇİN TIKLAYIN

    Erman Toroğlu nun yeni imajı #5


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