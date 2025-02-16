Ermeni taraftarlar, Cengiz Ünder'in Los Angeles FC'ye transferine karşı çıktı

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Yüksek maliyeti nedeniyle ara transfer döneminde 'elden çıkarılacaklar' listesinin başında olan Cengiz Ünder için yeni bir talip çıktı.

Rusya ve Beşiktaş ile anlaşma zeminini sağlayamayan Fenerbahçe'de Cengiz Ünder takımda kalmıştı.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Sports Digitale'nin haberine göre; Fenerbahçe, MLS ekiplerinden Los Angeles FC ile anlaştı.

ABD takımı, Cengiz Ünder'i satın alma opsiyonlu olarak kadrosuna katmaya oldukça yakın.

TRANSFERİN DETAYLARI

Anlaşmaya göre Los Angeles FC, Cengiz Ünder için 1.2 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek.

Maaş ise 2 kulüp tarafından ortak olarak paylaşılacak. MLS ekibinin Ünder için öncelikli bir satın alma hakkı olacak.

OPSİYON 25 MİLYON DOLAR

Los Angeles FC ile anlaşan Cengiz Ünder'in satın alma opsiyonunun 25 milyon dolar olduğu belirtildi.

Türk oyuncu, vizesinin çıkmasının ardından sağlık kontrolü için ABD'ye uçacak.

"SAYGISIZLIK OLARAK GÖRÜLECEKTİR"

Yaşanan bu gelişmelerin ardından ise transfere Ermeni taraftar grubu Los Armenicos karşı çıktı.

Ermenilerin, Los Angeles FC yönetimine seslendiği açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Tutkulu LAFC taraftarları ve Los Angeles'taki Ermeni toplumunun gururlu üyeleri olarak, kulübün bir Türk oyuncuyu transfer etmeyi düşündüğüne dair haberlerden derin endişe duyuyoruz. Ermenilerin katlandığı acı tarihi gerçekler göz önüne alındığında, böyle bir adım Los Angeles'taki en bağlı ve özverili topluluklardan birinin derinden yerleşmiş duygularına karşı doğrudan bir saygısızlık olarak görülecektir.

"KİTLENİN ÖNEMLİ BİR KISMININ TAKIMDAN UZAKLAŞACAĞI ŞÜPHESİZ"

Açıklamanın devamında şöyle denildi:

Los Angeles, dünyadaki en büyük Ermeni diasporasına ev sahipliği yapıyor ve LAFC oyunlarındaki varlığımız, sevdiğimiz takıma ve şehre olan sarsılmaz desteğimizin bir kanıtı oldu. Ancak bu transfer gerçekleşirse kulübün sadık taraftar kitlesinin önemli bir kısmının takımdan uzaklaşacağı şüphesiz. Topluluğumuzun birçok üyesi, LAFC'nin bu kararını uygulaması halinde sezonu boykot etme niyetini dile getirdi.

"ERMENİ TOPLUMUYLA ETKİLEŞİME GEÇMEYE ÇAĞIRIYORUZ"

Los Armenicos, şu açıklamayı yaptı:

Kulüp liderlerini, LAFC ile kurduğumuz güçlü bağı geri dönülmez şekilde zedeleyebilecek herhangi bir eylemde bulunmadan önce bu hareketin daha geniş kapsamlı etkilerini göz önünde bulundurmaya ve Ermeni toplumuyla etkileşime geçmeye çağırıyoruz.

"BİR TAKIMI TEMSİL EDİYORUZ"

Son olarak, şu ifadeler yer aldı:

Biz birliği, saygıyı ve taraftarının değerlerini yansıtan bir takımı temsil ediyoruz. LAFC Ermeni taraftarları.

9 MAÇTA SÜRE BULDU

Bu sezon 9 maçta forma giyen 27 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe formasıyla 252 dakika süre alabildi.