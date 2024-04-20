Ernest Muçi, 3. kez gol sevinci yaşadı Beşiktaş’ın 23 yaşındaki futbolcusu Ernest Muçi, siyah-beyazlı forma altında 3. golünü Ankaragücü’ne attı.

İHA

Süper Lig’in 33. haftasında Beşiktaş, sahasında Ankaragücü’nü 2-0 mağlup etti.

Siyah-beyazlıların golleri 18. dakikada Ernest Muçi ve 67. dakikada Muleka’dan geldi.

Arnavut futbolcu Muçi, bu golle siyah-beyazlılarda 3. kez gol sevinci yaşamış oldu. Ligde 9 maçta top koşturan Muçi, daha önce İstanbulspor ve Antalyaspor ağlarını da sarsmıştı.

Kupa maçında skor katkısı üretemedi

Türkiye Kupası’nda ise çeyrek final aşamasında Konyaspor’a karşı forma giyen başarılı futbolcu, skor üretemedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)