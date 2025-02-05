Ernest Muçi, 6. golünü attı

İHA
Türkiye Kupası D Grubu 2. hafta maçında Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşılaştığı Kırklarelispor’u 2-0 mağlup etti.
Siyah-beyazlılarda 23 yaşındaki kanat oyuncusu Ernest Muçi, karşılaşmanın 62. dakikasında rakip fileleri sarsarak takımını 1-0 öne geçirdi.
BU SEZON 6. GOLÜNÜ ATTI
Türkiye Kupası’ndaki ilk sayısına ulaşan Muçi, bu sezonki gol sayısını da 6’ya çıkarttı.
Süper Lig’de Antalyaspor, Galatasaray, Kasımpaşa ve Rizespor’a 1’er gol atan Arnavut oyuncu, UEFA Avrupa Ligi’nde de Malmö ağlarını sarstı.
Mücadeleye 11’de başlayan Ernest Muçi, 73. dakikada yerini Milot Rashica’ya bıraktı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış