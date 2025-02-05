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Ernest Muçi, 6. golünü attı

Ernest Muçi, 6. golünü attı Beşiktaş’ın Arnavut oyuncusu Ernest Muçi, Kırklarelispor karşısında kaydettiği gol ile bu sezon tüm kulvarlardaki gol sayısını 6’ya yükseltti.