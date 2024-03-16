Ernest Muçi, 6. maçında ikinci golünü attı Beşiktaş’ın Arnavut futbolcusu Ernest Muçi, Antalyaspor karşısında attığı gol ile Süper Lig’deki gol sayısını 2’ye çıkardı.

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Süper Lig’in 30. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu.

Siyah-beyazlıların ikinci transfer döneminde kadrosuna kattığı Ernest Muçi, kırmızı-beyazlılar karşısında ağları bularak Süper Lig’deki gol sayısını 2’ye çıkarttı.

Süper Lig’de Beşiktaş formasıyla 6 maça çıkan Muçi, bu müsabakayla birlikte toplam 508 dakika sahada kaldı.

90 dakika sahada kaldı

Ernest Muçi, siyah-beyazlı formayla ilk golünü ligin 27. haftasında oynanan İstanbulspor mücadelesinde atmıştı.

22 yaşındaki orta saha, Antalyaspor karşısında 11’de sahaya çıktı ve 90 dakika sahada kaldı.

Ernest Muçi, 2-1 kaybettikleri Antalyaspor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

"Mental anlamda kafaları daha güçlü hale getirmeliyiz"

Mental olarak güçlenmeleri gerektiğini söyleyen Muçi, şu sözleri sarf etti:

Bence öncelikle takım olarak daha iyi olmalıyız. Daha güçlenmemiz gerekiyor. Mental anlamda kafaları daha güçlü hale getirmeliyiz. Bunu hep birlikte yapmalıyız. Sonrasında da bir sonraki maçı kazanmaya hedeflememiz gerekiyor.

"Geliştirmemiz gerekenler var"

"İleride yeteri kadar beslenemediğini düşünüyor musun?" sorusunu yanıtlayan Muçi, şunları dedi: