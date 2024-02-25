Ernest Muçi, Beşiktaş formasıyla ilk gol sevincini yaşadı

Süper Lig’in 27. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor’u 2-0 mağlup etti.
Siyah-beyazlıların devre arasında kadrosuna kattığı Ernest Muçi, İstanbulspor karşısında ilk gol sevincini yaşadı.
90 dakika forma giydi
Müsabakanın 54. dakikasında Gedson Fernandes’in pasında topu ağlara gönderen Muçi, takımını 2-0 öne geçirdi.
Müsabakaya 11’de başlayan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, 90 dakika sahada kaldı.
Ernest Muçi, İstanbulspor maçının ardından açıklamalar yaptı.
"Zor bir haftaya başlıyoruz"
Muçi, şu sözleri sarf etti:
Bizim için çok önemli bir maçtı. Zor bir haftaya başlıyoruz. Deplasmanda yapmamız gerekeni, işimizi yaptık. Bugünkü gibi odaklanmamız, oynamamız lazım. Gol yemedik ve 2 gol attık. Bunlar iyi şeyler.
"Gol atmayı çok fazla düşünmüyorum"
Başarılı oyuncu ayrıca, şunları dedi:
Gol atmayı çok fazla düşünmüyorum. Ben bir hücum oyuncusuyum, hücum katkısı ve gol katkısı vermem gerekiyor. Benden beklenen bu. Takıma yardımcı olmam daha önemli, savunmaya yardım etmem önemli. İyi oynadık, bu şekilde devam etmek istiyoruz.
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