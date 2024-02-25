Ernest Muçi, Beşiktaş formasıyla ilk gol sevincini yaşadı

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Süper Lig’in 27. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor’u 2-0 mağlup etti.

Siyah-beyazlıların devre arasında kadrosuna kattığı Ernest Muçi, İstanbulspor karşısında ilk gol sevincini yaşadı.

90 dakika forma giydi

Müsabakanın 54. dakikasında Gedson Fernandes’in pasında topu ağlara gönderen Muçi, takımını 2-0 öne geçirdi.

Müsabakaya 11’de başlayan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, 90 dakika sahada kaldı.

Ernest Muçi, İstanbulspor maçının ardından açıklamalar yaptı.

"Zor bir haftaya başlıyoruz"

Muçi, şu sözleri sarf etti:

Bizim için çok önemli bir maçtı. Zor bir haftaya başlıyoruz. Deplasmanda yapmamız gerekeni, işimizi yaptık. Bugünkü gibi odaklanmamız, oynamamız lazım. Gol yemedik ve 2 gol attık. Bunlar iyi şeyler.