Ernest Muçi, bu sezonki 3. golünü attı

İHA
Süper Lig’in 11. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu.
Siyah-beyazlılarda Ernest Muçi, Kasımpaşa mücadelesinin 45+3. dakikasında attığı golle Beşiktaş’ı 1-0 öne geçirdi.
3. GOLÜNÜ ATTI
Bu sezon tüm gollerini Süper Lig’de kaydeden 23 yaşındaki oyuncu, Antalyaspor ve Galatasaray filelerini de havalandırmıştı.
68 DAKİKA SAHADA KALDI
Ernest Muçi, Kasımpaşa karşısında 11’de sahaya çıktı ve karşılaşmanın 68. dakikasında yerini Joao Mario’ya bıraktı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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