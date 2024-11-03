Ernest Muçi, bu sezonki 3. golünü attı

İHA

Süper Lig’in 11. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu.

Siyah-beyazlılarda Ernest Muçi, Kasımpaşa mücadelesinin 45+3. dakikasında attığı golle Beşiktaş’ı 1-0 öne geçirdi.

3. GOLÜNÜ ATTI

Bu sezon tüm gollerini Süper Lig’de kaydeden 23 yaşındaki oyuncu, Antalyaspor ve Galatasaray filelerini de havalandırmıştı.

68 DAKİKA SAHADA KALDI

Ernest Muçi, Kasımpaşa karşısında 11’de sahaya çıktı ve karşılaşmanın 68. dakikasında yerini Joao Mario’ya bıraktı.